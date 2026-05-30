◇サッカー日本代表壮行試合日本―アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で両チームの前日会見が行われた。日本代表の森保一監督（57）はゲーム主将をMF遠藤航（33＝リバプール）に託す考えを明かした。森保監督はアイスランド戦までの期間限定で“先代主将”の