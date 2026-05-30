「泣き虫先生」の愛称でテレビドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルにもなった、伏見工業高校ラグビー部元監督の山口良治さんが亡くなりました。83歳でした。山口さんは、伏見工業高校ラグビー部監督として、1980年の全国高校ラグビー大会で、のちに日本代表でも活躍する平尾誠二さんを中心としたチームで、初優勝を成し遂げました。“泣き虫先生”と呼ばれ、熱血指導で生徒たちを日本一へと導いたストーリーは、テレビドラマ「ス