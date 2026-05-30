備蓄米の店頭販売を視察した小泉農相＝2025年6月、東京都大田区「令和の米騒動」を受け、政府が随意契約で放出した備蓄米の店頭販売から1年が経過した。2024年夏以降、コメが不足し価格が高騰する中、消費者は約2千円でスーパーなどに並んだ備蓄米を歓迎した。ただ銘柄米を含むコメ全体の値下げ効果は限られ、かつ一時的にとどまった。放出の余波と25年産米の大幅増産で、足元で在庫は拡大。生産者には値下がり懸念がくすぶり、