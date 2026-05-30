3回ソフトバンク2死、柳田が左中間に本塁打を放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクが3連勝した。1―2の三回に柳田の7号ソロで同点。六回は1死二、三塁から近藤の左前打で勝ち越し、栗原の犠飛で加点した。中継ぎ陣は無失点で2番手の木村光がプロ初勝利。広島は今季初の5連敗となった。