FRUITS ZIPPERの公式Xが30日に更新され、メンバーの櫻井優衣(26)が右膝痛のため、同日の香川公演は着席でパフォーマンスとすると発表した。股関節痛を公表している月足天音(26)も同様に着席で出演する。同Xで「いつもFRUITS ZIPPERを応援いただき、誠にありがとうございます。櫻井優衣ですが、右膝に違和感を感じていたため医療機関を受診いたしました。診察の結果、医師より激しい運動やパフォーマンスは控えるよう指導を受け