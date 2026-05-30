兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、公開手配中の男が最後に確認された橋の周辺を、数日間にわたりうろついていた可能性があることがわかりました。 【写真を見る】【たつの市母娘殺害】公開手配中の大山容疑者「橋の周辺」を数日間うろついていたか…現場近辺に潜んでいる可能性 緑っぽいシャツに黒地に白いラインの入ったズボン姿で歩く人物。殺人の疑いで公開手配中の住所・職業不詳の大山賢二容疑者（４２）と