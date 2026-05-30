ヘグセス米国防長官（左）との会談に臨む小泉防衛相＝30日、シンガポール（共同）【シンガポール共同】小泉進次郎防衛相は30日（日本時間同）、訪問先のシンガポールで、ヘグセス米国防長官と会談した。日米同盟の抑止力、対処力を強化する方針を確認。ミサイルの共同生産の推進についても協議する見通しだ。ヘグセス氏は「日本の防衛力強化の取り組みについて議論できることを楽しみにしている」と述べた。日本の防衛装備品輸