◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第3日（2026年5月30日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、15位から出た神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が7バーディー、ボギーなしで大会コースレコードに並ぶ65で回り、通算8アンダーで単独首位に浮上した。今季最少スコアをマークした神谷は「（65は）いつぶりだろう。自分のやることに必死すぎて、終わってみたら65って感じ