「熱海五郎一座新橋演舞場シリーズ第12弾東京喜劇『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム』」の初日公演を翌日に控えた30日、会場の東京・新橋演舞場で、出演する座長の三宅裕司、沢口靖子、野呂佳代、渡辺正行、小倉久寛、春風亭昇太、東貴博、深沢邦之、ビビる大木が取材会を行った。沢口は2度目、野呂は初めてのゲスト出演で、大木は新メンバーとしての出演となる。沢口は「少年のようなキラキラとした心