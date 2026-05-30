ディナーデートのお店を選んだ彼氏は、彼女の反応を気にしているもの。あまりに率直に自分の気持ちを表すと、意図せず深いダメージを与えることにもなりかねません。そこで今回は、10代から20代の独身男性149名に聞いたアンケートを参考に「このお店じゃダメ!?彼氏をガッカリさせる着席直後の失言」をご紹介します。【１】「今度から私が予約するよ」とセレクト権を取り上げる「信用してもらえてない証拠だよね」（20代男性）とい