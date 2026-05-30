【モデルプレス＝2026/05/30】「機動戦士ガンダム」シリーズの公式サイトが、5月30日までに更新された。「機動新世紀ガンダムX」などを担当した脚本家・川崎ヒロユキさんの訃報を伝えた。60歳だった。【写真】「ガンダム」シリーズ初の実写映画化 キャストも発表◆「機動新世紀ガンダムX」川崎ヒロユキさん、死去公式サイトでは「機動新世紀ガンダムXをはじめ 数々の作品にお力添えをいただいた川崎ヒロユキさんの生前のご功績を偲