◆女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス第３日（３０日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）メジャー１勝を含むツアー通算４勝の神谷そら（郵船ロジスティクス）が大会コース記録タイの６５で回り、通算８アンダーで、１５位から首位に急浮上した。今季メジャー初戦のワールドレディスサロンパスカップを制した河本結（リコー）、「パーフェクト・バニー（完璧なうさぎ）」の愛称を持つ韓国の