◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク４―２広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクは、逆転で広島を制し、交流戦２カード連続の勝ち越しを決めた。本拠地での広島戦の連勝も９に伸ばした。先発・前田純が初回１死一、三塁から坂倉に中前適時打を浴びて先制を許した。１―１同点の３回にも２死一塁から広島・坂倉に右翼フェンス直撃の適時二塁打で勝ち越しを許し、５回２失点でマウンドを降りた。打線は