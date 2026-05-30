◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（３０日・ZOZOマリン）阪神・岩崎優投手が勝負どころで最高の仕事を見せた。１点差に迫られた８回に、なおも１死一、二塁からマウンドへ。ポランコ、安田を連続三振に抑えて、雄たけびを上げた。白熱の投球を見せた左腕だが、ヒーローインタビューでは得意？の“塩対応”を連発。場内を爆笑の渦に包み込んだ。以下は一問一答。ーナイスピッチング「ありがとうございます」ー８