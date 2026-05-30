◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天７―８ヤクルト（３０日・楽天モバイル）ヤクルトが２連勝で首位タイで並ぶ阪神と同日に３０勝に到達した。５回、モンテルの適時打で先制すると、約２年ぶりにスタメン出場を果たした塩見の適時打などで加点。３点差に追い上げられた７回にはサンタナの１１号２ラン、８回には内山の適時二塁打が出てリードを広げた。先発の高梨は５回まで無安打無得点と好投。６回、７回に３本塁打を