◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天７―８ヤクルト（３０日・楽天モバイル）楽天が今季４度目の５連敗を喫して借金が最多の１２にふくらんだ。この試合前まで３勝無敗、防御率１・４３の早川を先発に立てたが５回、先頭打者への四球をきっかけに５安打を許して５失点。ヤクルト先発の高梨に５回まで無安打に抑えられていた打線は６回、渡辺の１号２ラン、７回にはマッカスカー、代打・平良の連続ソロで追い上げたが届かな