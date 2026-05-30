読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！仲のいいバイト仲間と、彼女がいるはずの店長。穏やかな職場のはずでしたが、休日の街で偶然、その2人が一緒にいるところを目撃してしまいます。しかも、ただの知りあいとは思えないほど親密な様子でした。小さな違和感はやがて確信へと変わり、信じていた関係の裏側が明らかになっていきます――平和だった職場と、信じられない光景に…！私にはカフェでアルバイトをしていて、