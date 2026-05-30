柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪覇者で、１月に競技の第一線を退く意向を表明した角田夏実さんの近影に注目が集まっている。角田さんは３０日に自身のインスタグラムを更新し、「色々なご縁をいただき、たくさんの刺激をもらえる毎日に感謝」と書き出すと、仲間との集合ショットや、自身の顔ほどの大きさのあるドーナツを頬張る様子など、近影を多数アップ。「足を運べば運ぶほど、新しい世界や考え方に出会えて、自分