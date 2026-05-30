◆女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス第３日（３０日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）メジャー１勝を含むツアー通算４勝の神谷そら（郵船ロジスティクス）が大会コース記録タイの６５で回り、通算８アンダーで、１５位から首位に急浮上した。起伏がある巨大グリーンの難コースで７バーディー、ボギーなし。「プレーに必死すぎて、終わってみれば６５でした。ボギーなしもホールアウト