「愛犬が他の犬と仲良く遊べない」悩みイヌ友には2つの意味がある。ひとつは子どもを通じたママ友、パパ友と同様、よく行くドッグランや、散歩で一緒になる犬を通じた飼い主同士の人間関係。もうひとつは犬同士の関係。よく顔を合わせる人間どうしの関係ならば、互いに気持ちよく過ごすためにも、最低限のマナーは必要だろう。一方で、犬同士の関係はどうやって築けばよいのだろう。SNSには、愛犬が他の犬と仲良く遊べず悩む飼い主