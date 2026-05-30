「ママ友とのつき合いが難しい」と感じる人は少なくない。「娘は現在中学2年生で、中高一貫の中学に受かって通っています。学校にもすぐに馴染んで楽しく過ごしていますが、馴染めないのは私……。親の親睦会が定期的に行われていてそれに参加しないと、なんとなく気まずい雰囲気に……。居心地が悪く参加したくないのですが、不参加の人の噂話をする人もいて、ちょっと怖い状況になることも。人と群れるのが苦手で、どうにか避け