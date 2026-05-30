29日、名古屋市南区で男女2人が、85歳の男が運転するマイクロバスにひき逃げされ死亡した事件で、事件の直前、運転手が電車が通過した後、遮断機が上がる前に踏切に進入していたことが分かりました。逮捕された酒井照也容疑者は29日、スイミングクラブのマイクロバスで、横断歩道を渡っていた男女2人をはねて死亡させたにもかかわらず、そのまま逃走した疑いがもたれています。スイミングクラブが30日午後、取材に応じ、酒井容疑者