栃木県上三川町で住人の女性が殺害された事件で、強盗などを実行させることを知りながら実行役とみられる高校生に別の高校生を紹介したとして、警察は30日、相模原市の18歳の男子高校生を逮捕しました。この事件は今月14日、上三川町の住宅で富山英子さんが殺害され、これまで、指示役とみられる竹前海斗容疑者、妻の美結容疑者と、実行役とみられる16歳の男子高校生4人が逮捕されているほか、事件を主導したとみられる益田和彦容