お笑いコンビ・オードリーの若林正恭がＭＣを務めるＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」が２９日放送された。元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏が先生役でゲスト出演。セレッソ大阪への愛着や海外移籍にまつわるエピソードなどに、生徒役の新川優愛らが聞き入った。昨年１２月の引退合について涙をこぼしながら話す柿谷氏の姿に、新川ももらい泣き。「（引退試合の）映像を見ると、すごいみんなに愛されていた