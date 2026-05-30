アメリカの学校に留学中の長男（１９）の卒業式に出席したヴァイオリニスト・高嶋ちさ子が、息子らとともにハワイでのバカンスを過ごしている。高嶋は１９９９年２月に会社員と結婚。長男と次男（１７）の息子２人は大学まで一貫の学校に通っていたが、長男は小学校卒業後の１８年９月に、次男も２１年９月に渡米している。２９日付のＳＮＳで「プラチナファミリーのキャスティング担当（笑）とも言われている、お料理研究家