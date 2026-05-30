「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが２連敗で交流戦成績を３勝２敗とした。ベテラン唐川が今季初先発。５回５安打４失点で敗戦投手となった。初回に佐藤に右越え先制ソロを被弾。同点で迎えた三回には森下に左越え勝ち越し２ランを許し、五回にも森下に２打席連続となるソロ本塁打を浴びた。被安打５のうち本塁打が３本だった。「ホームランだけでしたけど、そのホームランもいらないホーム