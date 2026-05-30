◇交流戦楽天7―８ヤクルト（2026年5月30日楽天モバイル最強パーク）楽天が交流戦5連敗を喫した。開幕から5連敗はリーグ最下位に終わった2018年シーズン以来8年ぶりの屈辱となった。先発の早川が5回に突然崩れた。無死一、二塁でモンテルに左前適時打を浴びると、この回5安打を集められて5失点。5回5失点で今季初黒星を喫した。打線も5回まで相手先発の高梨の前にノーヒットに抑えられた。6回に中島がチーム初安打を