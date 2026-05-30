「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神が１点差を逃げ切り、ロッテに連勝。交流戦初のカード勝ち越しを決めた。リーグ３０勝一番乗りを果たし、５月の勝ち越しを決めた。白星を引き寄せたのは八回、藤川監督のタクトだった。１点差に迫られなおも１死一、二塁の大ピンチをむかえたところで、先発の村上から守護神の岩崎を投入。ベテラン左腕はポランコ、安田を連続三振に仕留めてピンチを脱出。敵地