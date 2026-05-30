お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。80年代にTBS系で放送され、一世を風びした大ヒット学園ドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルになった伏見工ラグビー部元監督の山口良治さんを追悼した。伊達は「『スクール☆ウォーズ』、我々がラグビーをやるきっかけになりました、あのドラマね。