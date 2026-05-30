DeNAを完封し、4勝目を挙げた西武・隅田＝ベルーナドーム西武が1分けを挟んで6連勝。隅田は今季初完封で4勝目。切れのある球で9三振を奪った。一回にネビンの適時打で先制し、以降も渡部の適時二塁打、長谷川の2点適時打などで小刻みに加点した。DeNAは攻守に精彩を欠いた。