5回阪神2死、森下が左越えに2打席連続の本塁打を放つ＝ZOZOマリン阪神が逃げ切った。一回に佐藤の14号ソロで先制。1―1の三回は森下が13号2ランを放ち、五回に2本目のソロを運んだ。村上は八回途中を3失点で4勝目。岩崎、ドリスの継投でしのいだ。ロッテは好機で畳みかけられなかった。