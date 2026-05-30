【ワシントン＝阿部真司】米首都ワシントンの連邦地裁は２９日、ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」の理事会が施設の名称を「トランプ・ケネディ・センター」に改称したことは違法だとして、トランプ大統領の名前を削除するよう命じた。施設の名称はジョン・Ｆ・ケネディ元大統領の功績をたたえ、法律で定められた。判決は「名称を付けたのは連邦議会であり、連邦議会だけが変更できる」と結論づけた。トランプ氏が