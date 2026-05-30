◇交流戦ヤクルト８―7楽天（2026年5月30日楽天モバイル最強パーク）ヤクルトが2連勝。4カードぶり勝ち越しで、阪神とピタリ首位併走を続けた。先発の高梨裕稔投手（34）が5回まで無安打無得点ピッチング。6、7回に3本塁打を許して4失点したが、打線の援護もあって5勝目を挙げた。打線は5回、この日が2024年5月11日の巨人戦以来の実戦だった塩見泰隆外野手（32）の中前適時打などで5点を挙げて主導権を握った。7回に