旅行ガイドブック『地球の歩き方』といえば、海外版のイメージが強いが、ここ数年は国内版を量産している。 2023年に『地球の歩き方埼玉』が発売され、「地元愛がくすぐられた」と反響が大きかった一方で 「もっと深掘りしてほしい」という読者の声を受け範囲をぐっと絞って『さいたま市』の制作が決まったという。その背景には今の出版界では珍しい「奇跡のV字回復」の物語があった。【映像】『地球の歩き方』キャラクター