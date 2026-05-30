演歌歌手天童よしみ（71）が30日、東京・渋谷区のシール交換カフェ「しぇあぷく原宿店」の一日店長を務めた。現在、ぷっくり立体シールの交換が大流行中という。自称“シール歴26年”を誇る天童は「シール交換もやってみたいと思っていた」とした。もともと、「買い物に行く時に、必ずスタンプやシールを収集していた」という。「肩がこってくるんですけど一生懸命やって、それを眺めているとすごくきれいだし、かわいくて。気分が