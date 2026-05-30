ＴＷＩＣＥ・ジヒョの妹が、ＢＴＳらを擁するプロダクション・ＨＹＢＥ（ハイブ）グループの新レーベルから、女性グループとしてデビューすることが明らかになったと２９日、現地メディアのニューシスなどが報じた。記事によると、現地の音楽業界関係者は「ジヒョの妹であるパク・ソヨンさんが、新レーベル『ＡＢＤ』で年内に結成されるグループに合流する」と明かしたという。この事実はＡＢＤが最近、公式ＳＮＳを通して公