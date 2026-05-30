MEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。MEGUMIを見いだした前事務所社長だった野田義治氏（80）について語った。笑福亭鶴瓶は大ヒットしたMEGUMIの美容本について「めっちゃ売れたやろ？」と聞くと、MEGUMIは「そうですね。60万部」と答えた。鶴瓶は「これをびっくりしてたのが野田や。野田社長」と明かした。MEGUMIは「あ！会っちゃった？大丈夫でした？わけわかんないでしょ？」と前所属事務所の社長をイジった。