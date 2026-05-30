街乗りでも楽しく走れる「5速MTの“素イフト”」今ではすっかり絶滅危惧種となってしまった3ペダルMT（マニュアルトランスミッション）車。ひと昔前までは軽自動車から実用車まで、幅広い車種にMTグレードが設定されていましたが、今では一部のスポーツカーに設定されている程度で、商用車のトヨタ「プロボックス」にすら設定されないという時代となってしまっています。そんな現代において、実用モデルにもMT車をライン