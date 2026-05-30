みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？それともあまりよくない？嫁姑トラブル……なんてこともよく耳にしますが、心温まるエピソードもたくさんあります。ママたちが経験した「義母に言われて嬉しかった言葉」に関するエピソードを紹介します。今回のエピソードは、義母宅からの帰り際に起こった一件。家族みんなで義母の自宅に遊びに行ったある日のこと。そろそろ帰ろうと玄関先で別れの挨拶をしていると……。なにやら義