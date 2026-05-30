2025年6月に改正風営法が施行され、政府は悪質ホストクラブの摘発を全国的に強化している。集英社オンラインではこれまで被害に遭った女性たちの話を聞いてきたが、5月12日に愛知県警などに窃盗容疑で逮捕されたホスト・伊良波幸広容疑者（29）は、保育士だったマナミさん（仮名）に色恋営業をしていた。今年1月、伊良波容疑者が逮捕される前に勤務先の店で直撃した際の様子をレポートする。 【画像】「使えるものは使え」