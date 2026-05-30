“ホス狂”として多額の金銭を、5月12日に逮捕されたホスト・伊良波幸広容疑者（29）につぎ込んでいたマナミさん（仮名・28）。一時は家を飛び出して伊良波容疑者と同棲し、両親とも絶縁状態にあったが、現在は月に数回実家へ帰り、母親の大山チカコさん（仮名）との交流も再開しているという。しかし、この騒動をきっかけに父親のヨシオさん（仮名）は家を出て、夫婦は別居状態となった。娘を救おうとした家族に何が起きたのか。