SNSで突如巻き起こった「異常成人女性バトル」が、大きな話題を呼んでいる。 【画像】ハリー・ポッターの名シーンを完全再現！ 30代女性が自作した最高の推し部屋 各々が愛する作品やキャラクターのグッズで埋め尽くされた部屋を投稿し合うこのムーブメント。いわば“推し活部屋”の見せ合いなのだが、その熱量はすさまじい。ポケモン、ハリーポッター、MARVELなど、ジャンルを超えた