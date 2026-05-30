ゴルフが大好きな人ならクラブ以外のグッズにもこだわりたいと考えているはず。そこで、識者たちの協力を得てゴルフライフをより楽しく、より豊かにしてくれる“ゴルフのいいモノ”を大調査。さまざまなアイテムがあるなか、ゴルフの必須アイテムで、熱中症対策としても有効なヘッドウェアにフォーカスする。ゴルフ好きのスタイリスト・栃木雅広のコメント付きでオススメを紹介。【写真】首元をカバー！ サンガード付きなのにオシ