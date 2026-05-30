俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）が、5月31日に最終回（第8話）放送を迎える。オリジナル脚本を手がけた弥重早希子氏のロングインタビューが届いた。【写真多数】ドラマ『エラー』第1話→第7話まで名シーン振り返りそして最終回場面カット同作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と、その女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らない