中国の王毅外相がカナダのカーニー首相と会談し、両国の関係を強化することで一致しました。中国の外相がカナダを訪問するのはおよそ10年ぶりで、急速な関係改善を印象付けるものとなりました。中国外務省によりますと、会談は29日、カナダのオタワで行われました。この中でカーニー首相は「中国と共にハイレベルの交流を緊密にし、エネルギー、金融、農水産業などの分野で協力を深め、両国関係の基礎を着実に固めたい」と関係強化