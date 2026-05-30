◇交流戦広島2―4ソフトバンク（2026年5月30日みずほPayPay）広島は、今季初の5連敗で借金はワーストを更新して「11」に膨れ上がった。初回に名原の中前打をきっかけに1死一、三塁とし、4番・坂倉の中前適時打で先制したが、先発・森下が、2回に同点の押し出し四球を与えた。3回は2死から菊池が右前打を放ち、再び、坂倉が右翼フェンス直撃の適時二塁打で勝ち越しに成功。だが、森下が粘れない。直後の3回2死から、柳田