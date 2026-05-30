ロックバンド・LUNA SEAの公式サイトとSNSが30日までに更新。きのう29日より開催されている全国ツアー『LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-』の各会場にて、2月に亡くなったドラマー・真矢さんをしのび、感謝を伝える場として「真矢メモリアルフォトブース」を設置していることを発表した。【写真】「Eternal MeLoDyセット」ポストカード写真の真矢さんフォトブースには、真矢さんへの思いを書きつづることのでき