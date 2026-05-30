栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件で公開手配された男が現場の指示役とみられる男に4000万円の報酬を示唆するメッセージを送っていたことがわかりました。きのう（29日）公開手配された住居、職業不詳の益田和彦容疑者（48）は今月14日、仲間と共謀し、栃木県上三川町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害した強盗殺人の疑いがもたれています。この事件では、これまでに実行役の少年4人と少年らに指示を出してい