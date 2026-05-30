男子71キロ級優勝した宮本昌典＝名古屋市吹上ホール重量挙げの全日本選手権第2日は30日、名古屋市吹上ホールで男女4階級が行われ、男子71キロ級はパリ五輪73キロ級代表の宮本昌典（宮崎県スポーツ協会）がスナッチ142キロ、ジャーク180キロのトータル322キロで優勝した。79キロ級は神谷亮輔（中大）が制した。女子は63キロ級で遠藤梨李（いちご）がスナッチ95キロ、ジャーク117キロのトータル212キロで勝った。58キロ級は佐