◇プロ野球交流戦 ヤクルト8-7楽天(30日、楽天モバイルパーク)ヤクルトは5回に5安打を固め打ちし5点のビッグイニングを作ると、7回にはサンタナ選手の11号2ランなどで追加点をあげ逃げ切り8-7で楽天に勝利しました。これで今季交流戦で初めて勝ち越しを決めました。打線は相手先発・早川隆久投手に対し4回まで苦戦。しかし5回にモンテル選手のタイムリーで先制すると、その後も2死2、3塁のチャンスで古賀優大選手、オスナ選手、塩